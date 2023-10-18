Центральные улицы Петрозаводска отключили от тепла

На сетях АО «ПКС-Тепловые сети» устраняют повреждение.

Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, 19 октября произошло отключение теплоснабжения домов по следующим адресам:

ул. Герцена, д. 14, 18, 31А, 31Б, 31В, 33, 35, 37, 41

ул. Красная, д. 37, переулок Закаменский, д. 2, 2А, 2Б, 3, 4

ул. Фридриха Энгельса, д. 11, 17

пр-кт Ленина, д. 23, 24, 25, 27, 29, пл. Ленина, 1, 1А.

Причина: устранение повреждения на сетях АО «ПКС-Тепловые сети».