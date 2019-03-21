Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму

Центризбирком (ЦИК) на заседании 21 марта отказал КПРФ в передаче мандата депутата Госдумы предпринимателю Павлу Грудинину.

Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, "возможно, владеет до сих пор", сообщает "Коммерсантъ".

Представители компартии активно сопротивлялись этому решению, утверждая, что действия комиссии "не имеют правовых оснований", и подозревая ЦИК в исполнении "политического заказа". В итоге комиссия, сославшись на то, что КПРФ не успела в 14-дневный срок предложить кандидатуру на замещение мандата, сама передала его красноярско-хакасской региональной группе КПРФ. На думских выборах список возглавлял лидер красноярских коммунистов Петр Медведев. КПРФ намерена обжаловать решение ЦИК в суде.

Зюганов хвалил Павла Грудинина за "уникальный опыт" управления в руководимом им совхозе имени Ленина, выращиваемую там клубнику и высокую среднюю зарплату, а также подчеркивал бойцовские качества кандидата в депутаты.

"Он пережил пять бандитских наездов, и похоже, будет шестой. И это уже политический бандитизм!" — заявил лидер КПРФ.

В качестве последнего аргумента он привел мнение скончавшегося 1 марта академика Жореса Алферова, за мандат которого и шла борьба. "Алферов поддерживал Павла Николаевича и пропагандировал его опыт! Грудинин будет нашим депутатом!" — настаивал Геннадий Зюганов.

«Это первый случай за 25 лет, что сидят два-три человека и по указке администрации президента неправомерно выносят решение, которое противоречит народным интересам", — добавил Зюганов.

"То, что произошло сегодня, – позорище, перечеркивающее даже элементарные завоевания, достигнутые страной! Все вернулось к худшим временам 90-х годов. Сидят два-три человека в Администрации президента, и тычут пальцем, в том числе, и ЦИКу. А он берет под козырек и начинает заниматься инсинуациями. Это первый такой прецедент за последние 25 лет", - цитирует Зюганова сайт КПРФ.