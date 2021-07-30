Центризбирком заверил список кандидатов КПРФ в Заксобрание Карелии

В едином списке КПРФ 26 кандидатов, также представители партии будут бороться за депутатские мандаты в 17 избирательных округах.

Центральная избирательная комиссия Карелии заверила список кандидатов в депутаты Заксобрания от КПРФ. Как сообщили в ЦИК, в списке избирательного объединения по одномандатным избирательным округам - 17 человек, в едином списке кандидатов - 26 человек.

Один из кандидатов, выдвинутых партией в Сортавальском и Лахденпохском районе, не представил необходимый пакет документов. Как пояснили в КПРФ, это связано с болезнью, которая сделала невозможным личное участие в выборах на старте кампании.

Отметим, что во главе партийного списка на выборах в Заксобрание находятся лидер КПРФ в Карелии, действующий депутат Евгений Ульянов и руководитель коммунистов Петрозаводска, подполковник в отставке, ветеран авиации Сергей Андруневич.

КПРФ на выборы в Заксобрание идет вместе с профсоюзами, поэтому в списке кандидатов – несколько представителей профсоюзного движения Карелии, включая руководителя региональной общественной организации Илью Косенкова.



В команде КПРФ – главный редактор Интернет-издания «Столица на Онего», журналист Наталья Захарчук, бывший директор лицея № 13 Петрозаводска, действующий депутат Петросовета Галина Васильева, заслуженный работник просвещения, многие годы представлявшая в Заксобрании интересы жителей Сортавалы Людмила Афанасьева, лидер коммунистов Пудожского района Леонид Попов, юрист, общественник из Кеми Андрей Монастыршин.



В Заксобрание Карелии от КПРФ идет достаточно много представителей местного самоуправления. Это бывшие и действующие руководители городов и районов республики: глава Пряжинского района Андрей Ореханов, бывшие мэры Геннадий Степанов (Олонец) и Надежда Коннова (Питкяранта), в недавнем прошлом глава Суоярвского района Светлана Логинова и руководитель Беломорского района - Павел Поздняков. Это специалист в сфере муниципального права Людмила Базанкова.



Представители медицины – детский врач, бывший руководитель Детской республиканской больницы Михаил Мрыхин и нынешний заместитель главного врача этого учреждения Игорь Кистень, медицинский работник из Костомукши Ирина Плясунова, которая долгое время возглавляла координационный совет местных профсоюзных организаций.



Кроме этого, в выборах в Заксобрание от КПРФ будут участвовать специалисты в коммунальной сфере – юрист и экономист Инесса Петкевич, заместитель директора Прионежского водоканала Сергей Дьяконов и другие.

Напомним, десять партий представили для заверения в Центризбирком Карелии списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания республики. Первый этап выдвижения кандидатов в депутаты прошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Новые люди», «Родина», «Зелёная альтернатива», «Партия роста», «Российская партия свободы и справедливости», Яблоко.