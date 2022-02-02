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Центробанк добивается от банков, чтобы они возвращали клиентам деньги, отправленные мошенникам

Новости. Общество
16:27, 03 Февраля 2022
фото: © Shutterstock / FOTODOM

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Банк России хочет обязать банки возвращать клиентам всю сумму, похищенную мошенниками, даже если человек сам сообщает конфиденциальную информацию.

Как сообщает «Российская газета», правило будет касаться тех кредитных организаций, которые не учли рекомендации регулятора в отношении внутренних бизнес-процессов банка. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, выступая на «Инфофоруме».

«Первое, что мы предложили сделать, это изменить механизм возврата похищенных средств. Для случаев, когда банк плательщика не учел нашу информацию в своих бизнес-процессах, а человек передал свои финансовые личные данные под влиянием злоумышленников, нами был предложен вариант возврата клиенту всей похищенной суммы», — приводит слова Уваров РИА Новости.

ейчас клиент банка может рассчитывать на полное возмещение денег только если он сам не передавал злоумышленникам банковские сведения, такие как СМС-код, номер платежной карты и другие. Однако в подавляющем большинстве случаев преступники связываются со своими жертвами по телефону и используют методы психологического воздействия. В этом случае жертвы добровольно передают все запрашиваемые данные и даже перечисляют деньги.

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