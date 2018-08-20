Центробанк объяснил ослабление рубля

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Курс рубля этим летом мог колебаться не только под воздействием угрозы санкций и изменений цен на нефть, но и в связи с выплатой крупных дивидендов рядом российских компаний.
Об этом говорится в опубликованном Центробанком обзоре "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки". В конце июля — начале августа на российском рынке завершается период выплаты дивидендов. В этом году объем утвержденных дивидендов примерно на 30% превысил объем выплат предыдущего года. Крупные дивидендные выплаты могут приводить к заметному изменению курса рубля, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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