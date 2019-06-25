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Новости. Экономика
09:11, 25 Июня 2019
фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Центробанк предложил изменить методику расчета ремонта автомобилей по ОСАГО

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Банк России подготовил проект реформы методики определения размера расходов на восстановительный ремонт автомобилей по ОСАГО.

Центробанк предложил ввести коэффициент по утрате товарной стоимости (УТС) автомобиля. Обычно страховые компании уклоняются от подобных выплат, так как нет соответствующей нормативной базы.

Проект предусматривает, что компенсацию будут начислять в случае замены несъемных элементов кузова, устранения перекоса кузова или рамы, а также ремонта съемных и несъемных частей кузова, полной или частичной покраски машины и разборки салона автомобиля, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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