Центробанк предсказал неизбежный рост инфляции из-за перестройки экономики

В Центробанке заявили, что экономика России входит в фазу масштабной перестройки, а этот период будет сопровождаться «временным, но неизбежным ростом инфляции».

Российская экономика входит в фазу масштабной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным ростом инфляции, говорится в сообщении ЦБ. Об этом информирует ТАСС.

«Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг», — отмечается в сообщении.

ЦБ подчеркивает, что адаптация бизнеса к изменившимся внешним условиям, в том числе перестройка производственных и логистических цепочек, станет определяющим фактором, влияющим на динамику относительных цен на горизонте ближайших кварталов.

Резко возросшая неопределенность в российской экономике негативно влияет на настроения и ожидания населения и бизнеса, отмечает Банк России.

«Оперативные индикаторы, в том числе результаты мониторинга предприятий, проводимого Банком России, свидетельствуют об ухудшении ситуации в российской экономике. Предприятия во многих отраслях сообщают о затруднениях в производстве и логистике на фоне введенных в отношении России торговых и финансовых ограничений, — отмечает регулятор. — Резко возросшая неопределенность негативно влияет на настроения и ожидания населения и бизнеса».