Центробанк принял решение по ключевой ставке

Совет директоров Банка России собрался 20 декабря для решения по ключевой ставке.

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Такое решение было принято сегодня, 20 декабря, советом директоров, сообщили в пресс-службе Банка России.

«Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос», — сообщили в Банке России.

По прогнозу Центробанка, годовая инфляция в России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, снизится до 4.0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.