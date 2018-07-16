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Новости. Общество
21:05, 16 Июля 2018

Центробанк прогнозирует рост потребительских цен из-за повышения НДС

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Аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ считают, что повышение НДС может привести к росту потребительских цен на 0,8-1,25 процентного пункта.

Прогнозы департамента содержатся в обзоре "О чем говорят тренды", сообщает "Коммерсантъ". По оценкам специалистов, под налогообложение основной ставкой НДС (18%) подпадает около 70% стоимости потребительской корзины.

"Поскольку на практике производители не полностью переносят налоговое бремя на потребителей за счет сокращения своей прибыли, мы оцениваем прямой эффект на инфляцию в 0,8-0,95 п.п. Мы ожидаем, что большая часть эффекта реализуется в течение одного-двух кварталов после повышения НДС", — говорится в обзоре.

В целом ЦБ прогнозирует, что увеличение НДС "с большой вероятностью приведет к временному ускорению инфляции немного выше 4% в 2019 году". Прямой негативный эффект от повышения основной ставки НДС может достигнуть 0,5 п.п. от ВВП. "Однако с учетом компенсирующего увеличения расходов совокупный эффект на ВВП может оказаться положительным", — добавили аналитики.

3 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20%. Минфин утверждал, что повышение НДС спровоцирует рост инфляции на 1,5% в следующем году. Внешэкономбанк прогнозирует рост инфляции на 0,7-0,8 п.п.

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Комментарии

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Leopol'd
2018-07-16 22:00:21
Не надо быть финансистом, чтобы понять. Если в товаре увеличить налог, да еще и кумулятивный, то итоговая цена увеличится. А ндс есть практически в любом товаре или услуге.
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