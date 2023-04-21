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«Центробанк РФ» убедил жителя Карелии перевести мошенникам 700 тысяч рублей

Новости. Криминал
11:34, 06 Июля 2023
фото: © fotolia.com

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Полиция Суоярвского округа проводит проверку по заявлению о крупном мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Суоярвского муниципального округа  от 55-летнего жителя одного из поселков поступило сообщение о мошенничестве.

Мужчина рассказал полицейским, что ему позвонил неизвестный и представился струдником портала государственных услуг.

Собеседник сообщил, что персональные данные пенсионера были запрошены банками и на его имя оформили два кредита. Сельчанин пояснил, что кредитов не оформлял. Тогда его переключили на «банковского работника».

Новый собеседник преставился служащим Центробанка России. Он убедил пенсионера, что необходимо самостоятельно взять кредиты и все деньги перечислить на «безопасные счета».

Следуя указаниям, мужчина взял два кредита, оформил кредитную карту и перевел мошенникам более 722 тысячи рублей. Только спустя время он понял, что его обманули и обратился в полицию.

Стражи порядка проводят ведомственную проверку, сообщили в МВД Карелии. 

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