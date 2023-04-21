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Центробанк России предложил установить минимальные выплаты пострадавшим от мошенников

Новости. Общество
20:30, 27 Июня 2023
фото: © gazetametro.ru

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Россиянам, пострадавшим от мошенников, будут выплачивать всю сумму либо не менее 100 тысяч рублей.

Центробанк повысит потребительскую ценность страхования банковских карт. Регулятор подготовил проект нормативного акта, который устанавливает обязательные требования к покрытию. Его обсуждение завершилось 11 июня.

По новой редакции документа, для таких полисов введут минимальный лимит возмещения в случае несанкционного списания денег у клиента, рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Страховщик будет обязан компенсировать потребителю всю сумму, если размер хищения не превысит 100 тыс. рублей. А в случае более крупной кражи компания вернет не менее этого порога. Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 октября 2023-го.

По итогам прошлого года средняя сумма одного хищения у физлица составила 15,32 тыс. рублей. Поэтому введение описанных минимальных лимитов позволит значительной части застрахованных граждан рассчитывать на полное возмещение ущерба, считают в ЦБ. Там добавили: при этом компания будет вправе установить и более высокую компенсацию.

Планируется также разграничить ответственность страховщика и банка. Из покрытия должны быть исключены случаи, когда кредитная организация обязана возвращать клиенту сумму списания по уже действующему закону «О Национальной платежной системе». При этом ЦБ не будет требовать включать риски социальной инженерии в полисы, сообщали ранее в регуляторе.

По закону «О Национальной платежной системе» от 2011 года, если клиент самостоятельно не передал мошенникам банковские сведения, которые позволили украсть у него деньги (ПИН-код, СМС-код и другие), кредитная организация обязана полностью возместить ему похищенные средства. Однако срок возврата не установлен.

В марте 2023-го Госдума в первом чтении приняла подготовленный при участии ЦБ законопроект, который ужесточает требования по возврату средств, украденных мошенниками. Если банк допустил перечисление на счет, который содержится в базе регулятора о «случаях и попытках переводов без согласия клиента», он должен будет возместить всю сумму. В начале года президент поручал ЦБ и правительству подготовить для банков правила выплат клиентам, обманутым мошенниками.

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