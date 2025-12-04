Центробанк с 8 декабря отменяет ограничения на валютные переводы за границу

Банк России объявил об отмене с 8 декабря 2025 года ограничений на переводы иностранной валюты за рубеж.
Это решение касается граждан России, а также физических лиц — нерезидентов из так называемых дружественных стран.
Учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке, с 8 декабря 2025 года Банк России отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц — нерезидентов из дружественных стран, — пояснили в Банке России.
До сих пор действовало ограничение: через системы денежных переводов можно было отправлять не более 10 тысяч долларов (или эквивалента в другой валюте) в месяц.
Кроме того, ЦБ сообщил об отдельных правилах для работающих в России физлиц-нерезидентов из «недружественных» стран. Они смогут переводить за рубеж средства в размере своей зарплаты. Эта норма будет действовать до 7 июня 2026 года.