Центробанк снизил ключевую ставку с 20% до 18%

К 2026 году ожидается снижение ключевой ставки до 12–13%.

Сегодня, 25 июля, Центробанк объявил о решении снизить ключевую ставку с 20 до 18% годовых. По данным Центробанка, инфляционное давление снижается быстрее, чем ожидалось, а рост внутреннего спроса замедляется.

— Сегодня приняли решение снизить ключевую ставку до 18%. Инфляция снижается, в том числе в устойчивой части. Потребительский спрос постепенно замедляется, кредит растет сдержанными темпами. Все это позволяет нам продолжить снижать ключевую ставку, — прокомментировала решение глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров Банка России.

Снижение ключевой ставки в перспективе предполагает ее средний уровень в диапазоне 18,8–19,6% годовых в 2025 году и 12–13% годовых в 2026 году и означает проведение жесткой денежно-кредитной политики.

— По нашему прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6–7% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем, — добавила пресс-служба.

Для граждан эти изменения означают в перспективе более доступные кредиты, но менее доходные вклады.

Известно, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут принимать в зависимости от того, насколько устойчиво будет замедляться инфляция и от динамики инфляционных ожиданий.

6 июня ключевая ставка была снижена с 21% до 20% годовых. До этого ключевую ставку снижали почти три года назад — 16 сентября 2022 года— до 7,5%.