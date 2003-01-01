РЕКЛАМА
Центробанк снизил ключевую ставку в России
Сегодня 15:49 Экономика
Поделиться

Совет директоров Банка России на заседании 24 октября снизил ключевую ставку с 17 до 16,5%.

фото: «Столица на Онего»

Это четвертое подряд снижение ключевой ставки. Банк России 24 октября снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (единиц измерения процентных ставок и других финансовых показателей, равных одной сотой процента) — до 16,5%. 

Решение стало неожиданностью для рынка, большая часть аналитиков которого ожидала сохранения ставки на прежнем уровне. Несмотря на это, регулятор дал понять, что цикл смягчения может замедлиться:
 — Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13–15% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, — говорится в релизе.

Одновременно ЦБ ухудшил прогноз по инфляции на 2026 год до 4–5%, ссылаясь на действие «разовых проинфляционных факторов —  условий или событий, которые вызывает или усиливает инфляцию (рост общего уровня цен на товары и услуги):

— Повышение прогноза на 2026 год связано с действием разовых проинфляционных факторов. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели, — отмечает ЦБ.

Также текущий рост цен с поправкой на сезонность ускорился до 6,4% в пересчете на год после 4,4% во втором квартале, отмечает ЦБ:

— Аналогичный показатель базовой инфляции составил 4,3% после 4,4% в предыдущем квартале. Большинство устойчивых показателей инфляции находится в диапазоне 4-6% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 20 октября, составила 8,2% и по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 6,5–7%.

На ускорение роста цен повлияли разовые факторы, в числе которых удорожание бензина и более быстрый рост стоимости плодоовощной продукции по сравнению с обычными осенними месяцами, следует из релиза ЦБ.

 

По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 24 октября 2025 года Банк России обновил среднесрочный прогноз на ближайшие годы.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 декабря 2025 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России – 13:30 по московскому времени.

Ключевая ставка — это ставка, под которую ЦБ выдает кредиты частным банкам. От нее зависит процентная ставка выдаваемых жителям страны кредитов. Чем меньше она, тем кредиты более доступные. Понижения ждут и предприниматели, которые жалуются на слишком дорогие заемные деньги и сталкиваются с невозможностью обслуживать взятые ранее кредиты.

Напомним, Банк России третий раз подряд понизил ключевую ставку в сентябре 2025 года.

