Центры услуг для бизнеса создадут по всей Карелии

Власти Карелии решили создать в населенных пунктах республики сеть центров оказания услуг для бизнеса, где в режиме "одного окна" будут принимать документы от предпринимателей.

Соответствующее распоряжение подписал 1 июня глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Создать на территории Республики Карелия центры оказания услуг для бизнеса в целях предоставления юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам… услуг, необходимых для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности", - говорится в тексте документа.

Подробнее о том, где будут открыты такие центры оказания услуг для бизнеса, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".