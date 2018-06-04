Центры услуг для бизнеса создадут по всей Карелии

По теме
Загрузка...
Власти Карелии решили создать в населенных пунктах республики сеть центров оказания услуг для бизнеса, где в режиме "одного окна" будут принимать документы от предпринимателей.
Соответствующее распоряжение подписал 1 июня глава Карелии Артур Парфенчиков.
"Создать на территории Республики Карелия центры оказания услуг для бизнеса в целях предоставления юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам… услуг, необходимых для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности", - говорится в тексте документа.
Подробнее о том, где будут открыты такие центры оказания услуг для бизнеса, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
28.05.2018, 15:25
29.05.2018, 19:53
28.05.2018, 14:25
28.05.2018, 21:30
31.05.2018, 09:03
Аналитика
Сегодня 14:07
Тема недели
Жители небольшого карельского города на Ладоге в шоке: закрываются сразу два важных учреждения – медицинское и образовательное. При этом власти называют провокаторами желающих отстоять социальные объекты.
Сегодня 12:54
Сегодня 10:10
30.05.2018 10:49
29.05.2018 12:28
Чтиво
01.06.2018 15:07
Без политики
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов, которые подготовили к работе сотрудники АО "ПКС-Водоканал".
01.06.2018 10:29
29.05.2018 14:00
28.05.2018 10:27
Медиа
01.06.2018 10:20
Опрос
Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?
Комментарии