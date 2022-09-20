«Цены астрономические, качество никакое»: осенняя ярмарка разочаровала жителей Петрозаводска

Петрозаводчане жалуются на ассортимент, представленный на традиционной осенней ярмарке на Инженерной улице.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» горожане делятся своими впечатлениями от посещения осенней ярмарки, которая открылась 30 сентября в районе пересечения Инженерной улицы и Октябрьского проспекта.

«Сказать, что разочарована, ничего не сказать. Мало того, что цены астрономические, так ещё и качество никакое. Только овощи и можно купить, к картошке нет претензий. Купили рыбные консервы в рыбном ларьке. Просто не съедобные. Горбушу просто разрезали на куски с костями, засыпали солью и черным перцем. Через день после открытия уже стала попахивать. Ряпушка в томатном соусе, не просто не потрошеная, это можно простить, так ещё и прямо с чешуёй. Горечь такая, что пришлось банку выкинуть. А стоимость 150 руб. Не рекомендую к покупке однозначно. Прошу производителей пересмотреть отношение к качеству», — пишет петрозаводчанка.

«Купили селедку в бочке, 3 штуки. А она вся с глистами и червями… В Роспотреб написано, толку 0. Продавщица при возврате вообще удивилась и сказала: „Что такого?“ Ну да, действительно, что», — поделилась еще одна покупательница.

Ранее в администрации города сообщали, с 30 сентября до 9 октября торговые ряды ждут покупателей в районе пересечения Инженерной улицы и Октябрьского проспекта. Жители и гости карельской столицы могут приобрести продукцию местных производителей, а также товары из других регионов: мед, свежие овощи и фрукты, рыбу, мясные продукты, сухофрукты, ремесленные изделия, сувениры, одежду. Также в продаже — саженцы и рассада.