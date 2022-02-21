Цены на авто отечественных брендов в Карелии растут быстрее, чем на иномарки

Стоимость новых легковых автомобилей отечественных марок в Карелии за 2021 год выросла более чем на 20%.

А цены на иномарки увеличились на 16,1%.

Такие данные приведены в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

В январе стоимость продукции отечественного автопрома составляла, в среднем 779 тыс. 588 рублей. Цена на новые иномарки достигла 1 млн 461 рубля.

Ранее причины подорожания автоэксперты объясняли ростом курса доллара и евро, дефицитом полупроводников и рядом других причин.