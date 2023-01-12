Цены на автомобили в Карелии впервые пошли вниз

Средняя стоимость новых иномарок в Карелии в начале января снизилась на 1,2%.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 1 по 9 января.

Цена на легковой автомобиль иностранной марки составила, в среднем, 2 млн 033 тыс. рублей.

До сих пор автомобили в Карелии только дорожали. Особенно резко это произошло зимой-весной 2022 года, когда цены выросли почти на 20%.