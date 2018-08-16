Цены на автомобили в России повысили 25 производителей

Цены на новые автомобили в России с 16 июля по 15 августа повысили 25 автопроизводителей.

В числе компаний, повысивших цены, называется, например, Ford. Цены на Fiesta увеличились на 9 тыс. руб., Focus — на 12 тыс. руб. и Mondeo — на 40-75 тыс. руб. Renault подняла цены на модель Dokker на 20-35 тыс. руб., Skoda — на Octavia Combi (рост на 24-28 тыс. руб.), пишут "Вести Карелии".

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