Цены на автомобильный газ резко упали в Карелии

Стоимость газового моторного топлива в Карелии с начала года сократилась на 14,8%.

Об этом говорится в отчете Карелиястата об итогах социально-экономического развития республики за первый квартал 2022 года.

Цена на автомобильный газ в марте составила 28 рублей 42 копейки за литр.

Этот вид моторного топлива стоит примерно в два раза дешевле бензина и дизельного топлива.

Бензин АИ-98 в Карелии с начала года подорожал на 1,3%, АИ-92 и АИ-95 — на 1%, дизельное топливо — на 0,8%.