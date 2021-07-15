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Цены на бананы в России побили пятилетний рекорд

Новости. Экономика
19:30, 16 Июля 2021
фото: © pixabay.com

Эксперты объясняют ценовой рост ослаблением рубля, наценками посредников и проблемами с логистикой.

Цены на бананы в России, которые граждане страны покупают так же часто, как и картофель, побили пятилетний рекорд. Как пишет РБК, ценовой рост начался еще в феврале. Тогда стоимость килограмма бананов выросла до 86,7 рубля, что на 9% больше, чем в январе, и на 15% выше показателя февраля 2020-го.

Своего пика банановые цены достигли в апреле – 89,3 рубля за килограмм, в июне они снизились до 84,1 рубля. Но, как отмечает РБК, для первого летнего месяца, когда бананы традиционно дешевеют, это самое высокое значение как минимум с 2013 года.

Абсолютный ценовой максимум был зафиксирован в марте 2015 года. Тогда килограмм бананов подорожал до 96,2 рубля. Эксперты объясняют нынешний ценовой рост ослаблением рубля, наценками посредников и проблемами с логистикой.

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