Цены на базовые продукты пошли в рост, но дешевеет молоко

Производителям продуктов приходится крутиться и прибегать к отвлекающим маневрам.

Цены на молоко и молочную продукцию снизились на 2,5% в самом конце января. Другие базовые продукты дорожают.

В условиях кризиса, чтобы не огорчать покупателей, производители прибегают к разным маркетинговым хитростям. Так молокозаводы стали разливать свои жидкости в граммах, а не в литрах, как повелось еще с советских времен. Такая тенденция отмечена по всей стране. Проект «Жизнь и кошелек» посмотрел, что пишут на своей упаковке известные карельские молочники, а также узнал цены на другие базовые продукты в трех гипермаркетах Петрозаводска.

Подробнее читайте в материале «Вестей Карелии».