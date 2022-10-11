Цены на бензин и дизтопливо в Карелии снова поползли вверх

Стоимость бензина в Карелии за неделю выросла в среднем на 0,2%.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 15 по 21 ноября.

За это время бензин АИ-92 подорожал на 0,3%. Теперь он стоит в среднем 48 рублей 25 копеек за литр. Цена на АИ-95 –выросла на 0,1% (до 51 рублей 50 копеек), АИ-98 и выше — до 0,2% (до 62 рублей 12 копеек за литр).

Средняя стоимость дизельное топливо увеличилась на 1,2% — до 59 рублей 48 копеек.