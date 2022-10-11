Цены на бензин и дизтопливо в Карелии снова выросли

Стоимость бензина и дизельного топлива в Карелии снова выросла за последнюю неделю.
Об этом сообщает Карелиястат.
Средняя цена на бензин АИ-95 увеличилась на 0,1% и достигла 51 рубля 55 копеек за литр.
АИ-92 тоже подорожал на 0,1% и стал стоить в среднем 48 рублей 29 копеек за литр.
Стоимость дизельного топлива вросла на 0,5% — до 61 рубля 14 копеек за литр.
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