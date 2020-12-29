Цены на бензин и дизтопливо в Петрозаводске выросли "под елочку"

Цены на дизельное топливо, бензин АИ-92 и АИ-98 выросли за неделю в Петрозаводске.

Это следует из данных проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 22 по 28 декабря 2020 года.

Бензин АИ-92 подорожал на 0,2% - средняя цена за литр составила 43 рубля 42 копейки. Стоимость бензина АИ-98 выросла на 0,6% - до 54 рублей 23 копеек. Дизельное топливо подорожало на 0,7% - до 50 рублей 40 копеек. Снизилась цена только на бензин АИ-95. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".