Цены на бензин подросли в начале 2024 года

Рост зафиксирован в абсолютном большинстве регионов.

По информации Росстата, средние цены на бензин в начале 2024 года (с 26 декабря 2023 года по 9 января) выросли в 70 субъектах РФ, а подешевело в 9. В лидерах роста Псковская область, а удешевления — Коми.

Многие водители задаются вопросом, возможен ли резкий рост цен, как это произошло в начале прошлой осени. Правительство утверждает, что все под контролем.

Насколько подорожало топливо, и какие цены сегодня в Карелии, знает проект «Жизнь и кошелек».