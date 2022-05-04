Цены на бензин в Карелии перестали расти, несмотря на инфляцию

Рост цен на бензин, наблюдавшийся в Карелии в течение всего предыдущего и начале текущего года, неожиданно остановился, хотя остальные товары продолжают дорожать.
О динамике цен на автомобильное топливо можно судить по данным Карелиястата. За период с конца апреля 2021 года до аналогичной даты 2022 года средняя цена на бензин АИ-92 в республике поднялась на 5,9%, АИ-95 — на 7,2%, АИ-96 — более чем на 8%.
Если сравнивать с общей инфляцией, то цены на бензин всегда росли не так быстро, как на остальные товары. Особенно это проявилось в марте текущего года, когда общая инфляция «взлетела» сразу на 20%, а стоимость бензин выросла всего на 5-6%.
О причинах читайте в статье «Почему перестали расти цены на бензин».
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