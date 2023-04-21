Цены на бензин в Карелии снова пошли вверх

Водители отмечают, что это уже четвертое повышение с мая.

Во вторник, 20 июня, автолюбители Петрозаводска заметили повышение цен на бензин на городских АЗС.

Возмущенное сообщение по этому поводу появилось в соцсети.



«В мае месяце дважды поднимали цену по 30 копеек. В начале июня еще на 30 копеек подняли. Вчера еще на 40 копеек».



Проект «Жизнь и кошелек» еженедельно публикует мониторинг цен на самое необходимое и, в частности, на топливо. Вот, что он показал.