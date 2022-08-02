Цены на бензин в Карелии впервые за два месяца начали расти

Стоимость бензина в Карелии не повышалась с начала июня, но теперь снова начала расти.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен по состоянию на 1 августа.

За последнюю неделю июля бензин всех марок подорожал на 0,1%.

АИ-92 теперь стоит, в среднем, 47 рублей 67 копеек за литр, АИ-95 — 51 рубль, АИ-98 — 60 рублей 6 копеек.

Цены на дизельное топливо пока не выросли — его стоимость составляет, в среднем, 56 рублей 96 копеек за литр.