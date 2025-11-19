Цены на бензин в Карелии выросли на 14% с начала года

Стоимость автомобильного топлива в Республике Карелия с января по сентябрь 2025 года увеличилась на 14%.
Такие данные приводит «РБК» со ссылкой на «Карелиястат», отмечая, что бензин показал наибольший рост цен среди непродовольственных товаров.
При этом в ноябре зафиксировано незначительное снижение средних цен на топливо в регионе на 0,5%. Литр бензина в среднем стал стоить 68,2 рубля. АИ-92 подешевел на 0,6% (до 65,6 руб./литр), АИ-95 — на 0,4% (до 69,7 руб./литр). Дизельное топливо, напротив, подорожало на 0,2%, достигнув 75,8 рубля за литр.
В Министерстве энергетики РФ замедление роста цен связывают с временным запретом на экспорт бензина и дизельного топлива, что позволило направить дополнительные объемы на внутренний рынок.
Наблюдение за стоимостью топлива на АЗС усилено Федеральной антимонопольной службой, которая применяет меры реагирования в случае необоснованного роста цен.
Активный рост цен на топливо начался летом 2025 года на фоне роста оптовых котировок. Стабилизация ситуации произошла в середине октября благодаря сезонным факторам и увеличению производства нефтепродуктов.
Ранее мы сообщали, что АЗС по всей России вводят ограничения на продажу бензина.