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Цены на бензин в Петрозаводске стабилизировались

Новости. Общество
10:01, 14 Мая 2021
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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Рост цен на бензин в Петрозаводске, произошедший в конце апреля-начале мая, приостановился к середине месяца.

Средняя стоимость топлива зафиксировалась на отметке 46 рублей 87 копеек за литр.

Это следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 5 по 11 мая.

АИ-92 стоит, в среднем, 45 рублей 63 копеек за литр, АИ-95 — 48 рублей 29 копеек, АИ-98  — 55 рублей 67 копеек.

Средня цена на дизельное топливо закрепилась на уровне 51 рубля 14 копеек.

В течение января-апреля 2021 года стоимость моторного топлива в Петрозаводске росла почти каждую неделю. 

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в понедельник заявил, что его ведомство по поручению правительства разрабатывает меры для ограничения роста цен.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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User
2021-05-14 10:12:14
Цены выросли и стабилизировались. Через неделю снова выросли и снова стабилизировались. И так 100500 раз. Главное стабильность!
кир
2021-05-14 10:43:38
User, тебе чего, сторожу в Питере? Уехал за халявой, чего ноешь? В финку боишься свалить. Пенсион сторожа хочешь выработать. Так и жизнь бестолковая пройдет. Потом поздно будет, - сказал кот.
Гость
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