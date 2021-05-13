Цены на бензин в Петрозаводске стабилизировались

Это следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 5 по 11 мая.

АИ-92 стоит, в среднем, 45 рублей 63 копеек за литр, АИ-95 — 48 рублей 29 копеек, АИ-98 — 55 рублей 67 копеек.

Средня цена на дизельное топливо закрепилась на уровне 51 рубля 14 копеек.

В течение января-апреля 2021 года стоимость моторного топлива в Петрозаводске росла почти каждую неделю.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в понедельник заявил, что его ведомство по поручению правительства разрабатывает меры для ограничения роста цен.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».