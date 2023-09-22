Цены на билеты в плацкартных вагонах вырастут с 1 декабря

В купе стоимость проезда не зависит от государства.

С 1 декабря повысится стоимость проезда в общих и плацкартных вагонах поездов дальнего следования. Такой вывод следует из прогноза социально-экономического развития минэкономики РФ на 2024–2026 годы.

Также вырастет тариф на перевозку грузов, что может затронуть щебеночные карьеры Карелии.

Кстати, цены в купейных вагонах РЖД устанавливает без ведома государства, а в плацкарте и общих вагонах их согласовывает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Насколько вырастет тариф для пассажиров, знает проект «Жизнь и кошелек».