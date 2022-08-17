Цены на «борщевой набор» в Карелии резко пошли вниз

Стоимость овощей, составляющих так называемый «борщевой набор», значительно снизилась в Карелии за последнюю неделю.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 16 по 22 августа.

Морковь подешевела на 7,2% - в среднем до 49 рублей 14 копеек за килограмм. Цены на помидоры свежие снизились на 6,3% (до 123 рублей 25 копеек), свёклу столовую – на 3,3% (до 27 рублей 50 копеек).

Кроме того, картофель подешевел на 0,6% и стоит теперь в среднем 37 рублей 83 копейки за килограмм, а капуста белокочанная – на 1,1% (26 рублей 75 копеек).