Фужер 2 шт. 170 мл.
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139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
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Новости. Экономика
16:21, 10 Апреля 2018

Цены на бытовую технику и автомобили растут из-за падения рубля

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Крупные ритейлеры бытовой техники и автодилеры сообщили о том, что их поставщики начинают поднимать цены на свою продукцию из-за падения рубля, вызванного новыми санкциями США.

"Производители уже объявили о планах по увеличению закупочных цен на 5-10%. "М.Видео" делает все возможное для сохранения текущих розничных цен и ведёт переговоры с поставщиками. Мы также продолжаем акции, скидки, предложения по рассрочке в обычном режиме", — сообщила пресс-служба "М.Видео" по запросу RNS.

В "Эльдорадо" RNS сообщили, что не исключают корректировку цен на бытовую технику и электронику в ближайшее время.

"Из-за ослабления курса рубля в ближайшей перспективе может произойти корректировка цен на бытовую технику и электронику, поставщики уже начали предупреждать о возможном пересмотре отпускных цен... Мы приложим максимум усилий для сдерживания роста цен", — сообщили в пресс-службе ритейлера.

Когда может произойти существенный рост цен, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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sherhan2
2018-04-10 18:01:55
Ну а когда рубль окрепнет-опять откорректируют? Бредовые причины для обирания народа.
Рэм
2018-04-10 16:26:15
Машин уже в два раза больше чем надо накуплено,люди продать не могут....стоянки заполнены авто-хламом у загорелых, какой смысл покупать ,если потом не продать?
Гость
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