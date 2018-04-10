Цены на бытовую технику и автомобили растут из-за падения рубля

Крупные ритейлеры бытовой техники и автодилеры сообщили о том, что их поставщики начинают поднимать цены на свою продукцию из-за падения рубля, вызванного новыми санкциями США.

"Производители уже объявили о планах по увеличению закупочных цен на 5-10%. "М.Видео" делает все возможное для сохранения текущих розничных цен и ведёт переговоры с поставщиками. Мы также продолжаем акции, скидки, предложения по рассрочке в обычном режиме", — сообщила пресс-служба "М.Видео" по запросу RNS.

В "Эльдорадо" RNS сообщили, что не исключают корректировку цен на бытовую технику и электронику в ближайшее время.

"Из-за ослабления курса рубля в ближайшей перспективе может произойти корректировка цен на бытовую технику и электронику, поставщики уже начали предупреждать о возможном пересмотре отпускных цен... Мы приложим максимум усилий для сдерживания роста цен", — сообщили в пресс-службе ритейлера.

Когда может произойти существенный рост цен, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".