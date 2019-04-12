Цены на дизельное топливо обещают снизить

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Правительство и нефтяные компании договорились о возврате цен на летнее дизельное топливо на уровень октября 2018 года.
Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"С нефтяниками в понедельник встречались, договорились о следующем: они вернут цены на летний дизель на уровень октября прошлого года", — сказал Козак, чьи слова цитирует RNS.
На сколько будет снижена цена, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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