Цены на дизельное топливо обещают снизить

Правительство и нефтяные компании договорились о возврате цен на летнее дизельное топливо на уровень октября 2018 года.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"С нефтяниками в понедельник встречались, договорились о следующем: они вернут цены на летний дизель на уровень октября прошлого года", — сказал Козак, чьи слова цитирует RNS.

На сколько будет снижена цена, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".