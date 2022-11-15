Цены на газовое топливо для автомобилей в Карелии резко упали на фоне подорожания бензина

Стоимость газового моторного топлива в Карелии за 9 месяцев 2022 года сократилась на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

Резкое падение цен на автомобильный газ произошло одновременно с продолжающимся подорожанием бензина и дизельного топлива.

АИ-98 стал дороже на 5,4%, АИ-95 — на 0,6%, АИ-92 — на 0,2%. Цены на дизельное топливо выросли на 1,6%.