Цены на концерт Пугачевой превысили полмиллиона рублей

Пользователей соцсетей удивили заоблачные цены за билеты на предстоящий концерт Аллы Пугачевой.

В апреле знаменитая эстрадная певица собирается отметить свое 70-летие на сцене Государственного Кремлевского дворца.

Билеты на этот концерт поступили в продажу еще 21 декабря прошлого года и за несколько часов были сметены.

Однако ближе к концерту в Сети стали появляться объявления о продаже заветных квитков на шоу Примадонны. Цены на некоторые из них достигают нескольких сотен тысяч рублей, пишет Metro.

Билет в 9-й ряд партера при покупке на сайте Kassirmsk.ru стоит 525 тысяч рублей. При этом покупатель вынужден будет также уплатить сервисный сбор – 52,5 тысячи рублей.

"Для спекулянтов аншлаговые концерты – бизнес, – рассказал Владимир Зубицкий, генеральный директор компании "Русский шоу-центр". – Они скупают билеты на ранних этапах и продают их в несколько раз дороже. Для нас в этом ничего удивительного нет. Есть официальные билетные операторы: Kassir.ru, Parter.ru, Concert.ru, Redkassa, Ponominalu, городские зрелищные кассы, а сколько спекулятивных сайтов... Мы их даже не считаем! Такой накрутки я еще не встречал, хотя я не слежу за действиями спекулянтов. Кто-то покупает эти билеты... Это сумасшествие, конечно! Самый дорогой номинал на билет в нашей истории был на концерте Пола Маккартни".