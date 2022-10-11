Цены на квартиры в Карелии к концу осени снова выросли

Стоимость квартир в Карелии в III квартале в новостройках выросла на 4%, а на вторичном рынке — почти на 2%.

Об этом сообщает Карелиястат.

Новые квартиры теперь стоят, в среднем, 102845 рублей, а на вторичном рынке — 79086 рублей за кв. метр.

Цены отличают в зависимости от типа жилья. Стандартные или типовые квартиры в новостройках подорожали на 4,7% (до 79556 рублей), жильё улучшенного качества — на 3,7% (до 114627 рублей).

На вторичном рынке больше всего поднялись в цене элитные квартиры (на 5,3%). Они стали стоить, в среднем, 93745 рублей за кв. метр. Цены на квартиры среднего и улучшенного качества выросли на 10% и 9,7% соответственно — в среднем, до 75384 и 80427 рублей за кв. метр.