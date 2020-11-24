Цены на квартиры в новостройках выросли из-за льготной ипотеки, считают в Центробанке

Программа льготной ипотеки под 6,5% помогла россиянам улучшить жилищные условия, но стала одной из причин роста цен на квартиры в новостройках.

Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

По ее словам, уже сейчас виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. "В итоге доступность жилья может упасть, несмотря на льготную ставку. Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования "пузырей" и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья", - сказала Набиуллина, чьи слова цитирует RNS. В конце октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Как выросла в Карелии стоимость новых квартир, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".