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Цены на летние туры выросли в полтора раза

Новости. Общество
22:00, 14 Мая 2022
фото: © Валерий Матыцин / ТАСС

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Летние туры по России и за границу по сравнению с 2021 годом подорожали в полтора раза.

Так, средний чек в Турцию увеличился со 104 тысяч рублей до 157 тысяч, а по России — с 51 тысячи до 72 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в онлайн-сервисе по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

«Цены на туры заметно выросли. Если в прошлом году средний чек поездки на турецкий курорт был чуть более 100 тысяч рублей, то в этом сезоне — более 157 тысяч. Это касается практически всех направлений — средний чек увеличился в 1,5 раза. Основная причина — рост стоимости авиабилетов. Исключение составляет Египет, однако по этому направлению прямые рейсы на курорты начались только в августе 2021 года», — рассказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

По данным аналитиков сервиса, среди летних направлений в 2022 году лидируют российские курорты. Изучив результаты продаж на лето, они выяснили, что отдохнуть внутри страны планируют чуть более половины путешественников — 51%. «В прошлом году первую строчку занимала Турция, сейчас она спустилась на вторую позицию. Только треть российских туристов собираются в эту страну в период летних отпусков — 33%», — пояснили в сервисе.

Средний чек на туры по России этим летом, добавили там же, составляет порядка 72 тысяч рублей. На третьем месте по востребованности — туры в Абхазию. Их выбрали 7% путешественников, а средний чек туда составил 79,6 тысячи рублей. Следом идут Египет — 4% туристов со средним чеком 138 тысяч рублей, и Объединенные Арабские Эмираты, куда планирует отправится 2% россиян со средним чеком в 150 тысяч рублей. Годом ранее в топ-5 были Турция, Россия, Кипр, Египет и Абхазия.

Самый дешевый тур, купленный в 2022 году по России, приобретен из Москвы в Санкт-Петербург на три ночи на одного взрослого в хостел без питания. Он составил 8,3 тысячи рублей. Аналогичный тур в прошлом году, но только на четыре ночи, стоил 5,4 тысячи рублей.

Самый дорогой тур из Москвы, купленный на лето-2022 через онлайн-сервис, приобретен в Турцию. Он обошелся в 797,6 тысячи рублей. За эти деньги двое взрослых и трое детей проведут в пятизвездочном отеле Аланьи 22 ночи с системой питания «ультра все включено». В 2021 году самый дорогой тур был куплен из Новосибирска в Кемер на 10 ночей на двух взрослых и двух детей в пятизвездочный отель на «все включено» и составил 750,6 тысячи рублей.

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