Цены на некоторые виды стройматериалов в Карелии пошли на спад впервые в этом году

Стоимость стройматериалов в Карелии из-за повышения которой власти обещают выплачивать компенсации жителям, впервые начала снижаться.

Это следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 19 по 25 октября 2021 года.

Доска обрезная подешевела на 3,1% по сравнению с ценой недельной давности и стоить сейчас, в среднем, 34847 рублей за кубометр.

Металлочерепица стала дешевле на 3,9%. Цена за квадратный метр снизилась до 717 рублей 97 копеек.

Вместе с тем, стоимость древесностружечных плит продолжает расти и увеличилась до 537 рублей 56 копеек за м2.