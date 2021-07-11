Цены на новые машины российских марок в Карелии резко выросли в начале июля

Стоимость новых автомобилей отечественных брендов в Карелии в начале июля выросла на 2,6%.

Это следует из результатов проведенного Карелистатом мониторинга потребительских цен за период с 29 июня по 5 июля.

Средняя цена на автомобили отечественных марок в Карелии составила 697,1 тыс. рублей. Два месяца назад эта сумма была на 17,4 тыс. рублей меньше.

Ранее «АвтоВАЗ» объявил, что в июле повышает цены на весь модельный ряд в диапазоне от 2 до 4%.

О причинах читайте в интернет-газете «Вести Карелии».