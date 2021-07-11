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Цены на новые машины российских марок в Карелии резко выросли в начале июля

Новости. Общество
09:41, 12 Июля 2021
фото: Егор Алеев / ТАСС

Стоимость новых автомобилей отечественных брендов в Карелии в начале июля выросла на 2,6%.

Это следует из результатов проведенного Карелистатом мониторинга потребительских цен за период с 29 июня по 5 июля.

Средняя цена на автомобили отечественных марок в Карелии составила 697,1 тыс. рублей. Два месяца назад эта сумма была на 17,4 тыс. рублей меньше.

Ранее «АвтоВАЗ» объявил, что в июле повышает цены на весь модельный ряд в диапазоне от 2 до 4%.

О причинах читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Leopol'd
2021-07-12 10:31:25
Импортозамещение в действии! Как российский сыр обогнал в цене "досанкционный" импортный, так и автопром тянется к лучшим, иностранным образцам.
наташка
2021-07-12 10:57:46
Leopol'd/сашка, зачем тебе нищеброду кастрюля если у тебя даже прав нет. На рекламе пирогов и читках своей макулатуры много не надонатишь :)
Частник
2021-07-12 10:22:01
Ладу Весту покупал за 389.000 ,в Питере, в 2015 году, сейчас она под миллион!!!
Наверное двигатель и коробку от мерса ставят!? Что на 600.000 подорожала!?
Гость
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