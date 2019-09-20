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Новости. Общество
21:05, 20 Сентября 2019
фото: © Пресс-служба АО "ЛК "Европлан"

Цены на новые машины в России за последние пять лет выросли на 76%

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За последние пять лет стоимость новых автомобилей в России выросла на 76%.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на аналитическое агентство "Автостат".

По данным экспертов, рост стоимости автомобилей полностью компенсировал падение рубля по отношению к мировым валютам. При этом с большой долей вероятности цены на машины будут и дальше расти, но уже за счет других факторов. В частности, за счет инфляции.

Отмечается, что наиболее активно цены на новые машины росли в конце 2014 года, когда падение рубля было наиболее резким. В связи с тем, что продажи новых автомобилей в России падают с начала 2019 года, резкого подорожания машин в ближайшее время, вероятнее всего, не будет.

Ранее сообщалось, что в России по состоянию на 1 июля 2019 года насчитывалось 52,4 млн автомобилей. Больше всего в стране легковых машин. Их насчитывается 44,1 млн единиц, что составляет 84% от всего объема автопарка страны.

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