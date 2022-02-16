Цены на огурцы в соседней с Карелией Финляндии бьют рекорды

Огурцы на карельских прилавках вдвое дешевле.

В соседней с Карелией Финляндии отмечены рекордные цены на свежие огурцы. Как пишет Yle, килограмм этих овощей стоит в финских торговых сетях от 4 до 6 евро, что в пересчете на российскую валюту составляет от 340 до 510 рублей.

Для сравнения можно привести средние январские цены на огурцы в Карелии. По данным Росстата, в Петрозаводске килограмм этих овощей стоил около 262 рублей, в Сегеже — около 139 рублей, а в Костомукше — около 187 рублей.

Резкое удорожание финских огурцов эксперты связывают с ростом цен на электроэнергию, которая используется для отопления теплиц. Кроме того, повышение стоимости электроэнергии увеличило и расходы на упаковку сельхозпродукции.