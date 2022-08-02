Цены на основные продукты питания в Карелии растут медленнее, чем в прошлом году

Минимальный набор продуктов питания в Карелии с начала 2022 года подорожал меньше, чем за тот же период 2021 года.

Такие выводы следуют из официальных данных Карелиястата.

В прошлом году за 7 месяцев стоимость продуктовой корзины выросла на 13,3%, а в этом году — на 10% за тот же период.

Цены на основные продукты питания, которые входят в минимальный набор, резко выросли весной, но летом началось снижение. В июле цены упали на 5% по сравнению с июнем.