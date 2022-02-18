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Цены на основные стройматериалы в Карелии за год выросли в 1,5 раза

Новости. Общество
12:25, 21 Февраля 2022
фото: © etkul74.ru

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Стоимость отдельных видов строительных материалов, наиболее востребованных у населения, в Карелии выросла в 2021 году на 37-58%.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

Например, древесностружечные плиты подорожали на 58,3%, металлочерепица — на 55,7%, доска обрезная — на 51,7%.

Рубероид вырос в цене на 39,8%, еврошифер — на 37,5%.

Как сообщалось ранее, с 1 января власти Карелии начали выплачивать населению компенсации расходов на покупку стройматериалов.

Выплаты положены тем, кто уведомил власти о планах ИЖС в период с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года. Кроме того, ввод дома в эксплуатацию должен был состояться не позднее 31 декабря 2021 года. Второй критерий — общая площадь строящегося дома. Она должна быть не меньше 70 кв. метров. Многодетным семьям выплатят по 100 тысяч рублей, а остальным — по 50 тысяч.

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