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Цены на отдых в популярной среди россиян стране рухнули вниз

Новости. Общество
22:00, 13 Декабря 2023
фото: © nikitabuida / Freepik

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На Новый год пляжный отдых в популярной среди российских туристов стране стремительно подешевел.

Россиянам предложили туры в Египет на Новый год с вылетами из Москвы и размещением в пятизвездочных отелях стоимостью менее 150 тысяч рублей на двоих. О том, что цены на отдых в этой стране стремительно рухнули, написала Лента.ру со ссылкой на портал TourDom.

По данным источника, еще три недели назад за такую цену можно было забронировать отдых в Египте только в трехзвездочных гостиницах.

Уточняется, что самые выгодные варианты предлагают в Шарм-эш-Шейхе. Так, тур на девять ночей с вылетом из Москвы 25 декабря и размещением в пятизвездочном отеле Rehana Royal Beach Resort Aqua Park & Spa стоит 123 тысячи рублей (питание включено) на двоих.

Чуть дороже (138 тысяч рублей на двоих) обойдется отдых в пятизвездочном The Grand Hotel Sharm, работающем по системе «все включено». При этом в отеле Parrotel Beach Resort в цену тура (154 тысячи рублей на двоих) включены также новогодние ужины.

Издание сообщает, что зимой 2023-2024 отдых в Хургаде стоит дороже. Самый бюджетный вариант — девятидневный тур с вылетом из Москвы 25 декабря за 152 тысячи рублей на двоих. Остальные предложения начинаются от 171 тысячи рублей.

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