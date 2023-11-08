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Цены на подержанные автомобили в России достигли рекорда

Новости. Экономика
20:30, 08 Ноября 2023
фото: @ tawatchai07 / Freepik

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Аналитики назвали среднюю цену подержанной машины в РФ.

Средняя цена на подержанные автомобили возрастом до 15 лет в РФ в октябре выросла на 2,3%, превысив 2 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные от аналитиков «Авто.ру Оценка», которыми они поделились с «Известиями» 8 ноября.

В октябре среди наиболее заметных изменений средней цены на авто с пробегом можно выделить отечественную Lada (ВАЗ) 2131, стоимость которой выросла сильнее всего, — на 8%, достигнув в октябре 515 тыс. рублей.

Кроме того, на ряд других моделей также зафиксировано повышение средней цены: Renault Logan и Honda Stepwgn стали дороже на 7%, и их можно было приобрести в октябре за 749 тыс. и 2,2 млн рублей соответственно. Та же динамика наблюдалась относительно автомобиля Volkswagen Jetta, цена которой выросла до 1,4 млн рублей. Модели Kia Rio (выпущенные в период с 2009 по 2011 год) и Hyundai Getz подорожали на 6%, достигнув отметок 669 и 581 тыс. рублей соответственно.

Mercedes-Benz V-Класс 2014 года, BMW 5er и Lexus NX (период выпуска 2017–2021 годы) подешевели на 4%, их средняя стоимость составила 7,3, 6,2 и 3,9 млн рублей соответственно. Также в число подешевевших автомобилей вошли Chery Tiggo 4 и Toyota Corolla, чья средняя стоимость уменьшилась на 3% и к концу месяца составила 1,8 млн рублей для каждой из моделей.

Подешевели также б/у Changan UNI-T — на 3%, до 1,9 млн, Mercedes-Benz GLC — на 3%, до 5,2 млн, Audi Q8 — на 2%, до 7,9 млн, и Kia Sorento, средняя цена которой упала на 2% и достигла 2,9 млн рублей.

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