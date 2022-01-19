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Цены на подержанные автомобили в России побили новый рекорд

Новости. Общество
16:28, 20 Января 2022
фото: © Володина Ольга / Фотобанк Лори

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Средняя цена подержанного легкового автомобиля в январе 2022 года в России составила 1 млн 049 тысяч рублей.

Таким образом, по данным агентства «АВТОСТАТ», этот показатель впервые преодолел миллионную отметку.

По отношению к декабрю 2021 года подержанные легковые автомобили подорожали в среднем на 8%, или 79 тысяч рублей. А если сравнивать их с показателем января 2021 (688 тыс. рублей), то с тех пор средняя цена б/у машин выросла на 52%, или 361 тысячу.  За год автомобили с пробегом в России стали дороже в 1,5 раза.

«Цены на автомобили с пробегом в России растут уже более года. Помимо инфляционной составляющей, рост цен на вторичном рынке подстегивается нехваткой новых машин у дилеров, вызванной глобальным дефицитом полупроводников. На фоне этого россияне активнее мониторят рынок автомобилей с пробегом: растет спрос — растут и цены», — пояснили в агентстве.

 

Средняя цена* подержанного легкового автомобиля в январе 2022 года составила 1 млн 049 тысяч рублей. Таким образом, по данным агентства «АВТОСТАТ», этот показатель впервые преодолел 1-миллионную отметку. Цены на автомобили с пробегом в нашей стране растут уже более года — с сентября 2020-го. Помимо инфляционной составляющей, рост цен на вторичном рынке подстегивается за счет нехватки новых машин у дилеров, вызванной глобальным дефицитом полупроводников. На фоне этого россияне активнее мониторят рынок автомобилей с пробегом: растет спрос — растут и цены. Так, по отношению к декабрю 2021 года подержанные легковые автомобили подорожали в среднем на 8%, или 79 тысяч рублей. А если сравнивать их с показателем января 2021-го (688 тыс. руб.), то с тех пор средняя цена б/у машин выросла на 52%, или 361 тысячу. Иными словами, за год автомобили с пробегом в России стали дороже в 1,5 раза.

Источник: https://www.autostat.ru/news/50474/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop © Автостат.

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