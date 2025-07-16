В России цены на получение водительских прав удвоятся

Депутаты Госдумы приняли закон о повышении госпошлин в транспортной сфере.

В России 1 сентября этого года цены на государственные пошлины в транспортной сфере вырастут в два раза. Такое решение приняли депутаты Госдумы. По данным «Интерфакс», пошлина за выдачу национального водительского удостоверения повысится в два раза.

— Сумма за пластиковую карту увеличивается с 2 тыс. до 4 тыс. руб., а за удостоверение нового поколения — с 3 тыс. до 6 тыс. руб. Пошлина за выдачу государственных регистрационных знаков вырастет с 2 тыс. до 3 тыс. руб., за бумажное свидетельство о регистрации ТС тариф вырастет с 500 руб. до 1 500 руб., за пластиковое свидетельство — с 1 500 руб. до 4 500 руб, — рассказали в издании.

Закон вступит в силу не ранее чем через один месяц со дня его официального опубликования.