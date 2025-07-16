здоровье работа экология
реклама на сайте
Карелия получит около двух миллиардов рублей на расселение аварийного жилья
16.07.2025 11:15
Россиянам не станут запрещать пользоваться VPN-сервисами
20.07.2025 15:00

В России цены на получение водительских прав удвоятся

Новости. Политика
15:45, 22 Июля 2025
фото: © Unsplash

Новости партнеров

Депутаты Госдумы приняли закон о повышении госпошлин в транспортной сфере.

В России 1 сентября этого года цены на государственные пошлины в транспортной сфере вырастут в два раза. Такое решение приняли депутаты Госдумы. По данным «Интерфакс», пошлина за выдачу национального водительского удостоверения повысится в два раза.

— Сумма за пластиковую карту увеличивается с 2 тыс. до 4 тыс. руб., а за удостоверение нового поколения — с 3 тыс. до 6 тыс. руб. Пошлина за выдачу государственных регистрационных знаков вырастет с 2 тыс. до 3 тыс. руб., за бумажное свидетельство о регистрации ТС тариф вырастет с 500 руб. до 1 500 руб., за пластиковое свидетельство — с 1 500 руб. до 4 500 руб, — рассказали в издании.

Закон вступит в силу не ранее чем через один месяц со дня его официального опубликования.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.07.2025, 10:45
Умерла председатель Верховного суда России
20.07.2025, 15:00
Россиянам не станут запрещать пользоваться VPN-сервисами
19.07.2025, 12:00
ФСБ рассекретила документы о деятельности советских спецслужб во время Потсдамской конференции 1945 года
20.07.2025, 00:10
В Новой Зеландии обнаружили редкую разновидность птицы киви
19.07.2025, 09:00
Крупнейший в мире круизный лайнер вышел в свое первое плавание из Финляндии
18.07.2025, 17:40
Жаркая погода сохранится в Карелии и на будущей неделе

Чтиво

17.07.2025 18:55
Без политики
«Достоевский нам близок и понятен»: преподаватель русской литературы в Тегеране о влиянии русской классики на иранцев
Иранская исследовательница русской литературы Зейнаб Садеги рассказала о популярности в Иране русского языка и литературы и о любви иранских читателей к русской классике.
От первых нот до побед: история Анжелы Козловой, баяниста и педагога
16.07.2025 20:00
«Она увидела, заплакала и убежала». Петрозаводская художница пишет портреты людей и снимает их реакцию
03.07.2025 12:25
архив чтиво

Медиа

Июльская жара в Петрозаводске
22.07.2025 18:00
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение